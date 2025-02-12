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Ümraniye'de Elektrik Kablolarında Yangın Çıktı

Ümraniye'de Elektrik Kablolarında Yangın Çıktı
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Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde elektrik kablolarının alev alması sonucu patlamalar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Ümraniye'de elektrik kablolarından alev çıktı. Patlamaların meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ümraniye Şerifali Mahallesi Edep Sokak'ta bulunan elektrik kabloları alev aldı. Art arda patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Elektrik kablolarındaki yanma nedeniyle mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanırken, konuya ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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