Ümraniye'de düğün konvoyunda silahlı saldırı

Ümraniye'de düğün konvoyunda bir kişi otomobilinden havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜMRANİYE'de düğün konvoyunda otomobilin içindeki bir kişi silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Yukarı Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün eğlencesi yapan bir grup, oluşturduğu konvoyla sokakta ilerlediği sırada bir kişi otomobilinin içinden havaya peş peşe ateş etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.