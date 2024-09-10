Düğün Konvoyunda Drift Yapan Sürücüye 36 Bin TL Ceza

Ümraniye'de düğün konvoyu sırasında drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü hakkında 36 bin 950 TL trafik idari para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Sivil Trafik Ekipleri sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. 8 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'un Ümraniye İlçesi Alemdağ Caddesi üzerinde düğün konvoyuna katılarak aracıyla drift yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan 34 GLR 73 plakalı araç sürücüsünün A.B. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Sürücü A.B. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Tescilli araçta öngörülen sayıda sayıda tescil plakası takmamak' maddesinden 2 bin 647 TL, 'Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle gidebilecekleri açıklığı bırakmamak' maddesinden 690 TL, 'Taşıt yolları üzerinde tüneller içinde duraklamak' maddesinden 690 TL, 'Drift' maddesinden 32 bin 233 TL, 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç sürmek' maddesinden 690 TL olmak üzere toplamda 36 bin 950 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı. Ayrıca sürücü A.B., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem yapılması için Üsküdar Bulgurlu Şehit Altuğ Verdi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - İSTANBUL