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Ümraniye'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Ümraniye'deki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, bilinmeyen bir nedenle çardaktaki kıvılcımdan çıkmış ve geniş bir alana yayılmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ümraniye'de ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olay 00.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki koruluk alan içinde meydana geldi. İddiaya göre park içinde bilinmeyen bir nedenle yanan bir çardaktaki kıvılcımdan çıkan yangın büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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