Ümraniye'de Çekiçli Saldırı: İki Şahıs Gözaltına Alındı
İstanbul Ümraniye'de maskeli iki kişi, 'abinin selamı var' diyerek bir iş yerine çekiçlerle saldırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler kısa sürede yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde maskeli 2 şahıs, "abinin selamı var" diyerek bir iş yerine çekiçlerle saldırdı. Olay anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 30 Ağustos günü Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli 2 kişi çekiçlerle iş yerinin kepengine saldırdı. Bu sırada bir başka şahıs da cep telefonuyla saldırıyı kaydetti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliler M.R.K. (17) ve S.E.'yi (18) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'mala zarar verme', 'kasten yaralamaya teşebbüs etme' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde şahısların çekiçlerle kepenge vurduğu anlar dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
