Ümraniye'de bıçakla okulu basan öğrenci gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ümraniye ilçesi Esenevler Mahallesi Akşamsettin Sokak'ta bulunan Yunus Emre Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi K.Ş. (12), annesiyle müdür yardımcısı arasında geçen telefon görüşmesine şahit oldu. Müdür yardımcısı Saffet Mesut U.'nun (34) sözlerine sinirlenen K.Ş., bıçakla okula gelerek müdür yardımcısını tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan K.Ş., adliyeye sevk edildi.

Müdür yardımcısı Saffet Mesut U., emniyetteki ifadesinde K.Ş. isimli öğrencinin rahatsızlığı sebebiyle sakinleştirici ilaçlar kullandığını, ilaçları alması konusunda kendisinin yardımcı olduğunu, K.Ş.'nin okul içerisinde bir öğrenci ile yaşadığı sorundan dolayı ailesini aradığını ve ailesinin okula gelmediğini söyleyerek, K.Ş. ile bahçede beklediği esnada annesi ile telefon görüşmesi yaptığını ve "Çocuğunuzun bakıcısı değilim" dediğini belirtti. Konuşmayı duyan K.Ş.'nin kendisine hakaret ederek yanından ayrıldığını ifade eden Saffet Mesut U., çocuğun tekrar okula girerek elinde bıçakla kendisini aradığını öğrendiğini, kendisini tehdit eden öğrenciden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tanık olarak ifade veren öğretmen Saygın E., K.Ş.'nin bahçede sinirli şekilde "Mesut hoca nerede?" diye aradığını, sakinleştirmeye çalıştığı çocuğun "Mesut hoca buraya gelsin" diyerek bıçak çıkardığını belirterek, okul içine doğru koşunca tuttuğunu ve bu sırada polislerin geldiğini anlayan K.Ş.'nin okuldan kaçarak gittiğini beyan etti. - İSTANBUL