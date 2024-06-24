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Ümraniye'de asker uğurlaması trafiği felç etti

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Ümraniye'de asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Necip Fazıl Alt geçidini otomobilleri ile kapatarak eğlendiler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Necip Fazıl Alt geçidini otomobilleri ile kapatarak eğlendiler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Dudullu Mahallesi, Necip Fazıl Alt geçidinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, asker uğurlaması için bir araya gelen bir grup genç, oluşturdukları konvoy ile Necip Fazıl Alt Geçidini kapatıp eğlendiler. Daha sonra otomobillerine binip konvoy halinde tünelden ayrıldılar. Tünelin kapalı kalmasından dolayı trafik yoğunluğu oluşurken, tünel içinde eğlendikleri anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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