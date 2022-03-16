Ümraniye'de apartman dairesi alev alev yandı, 10 kişiyi itfaiye kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de apartman dairesi alev alev yandı, 10 kişiyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ümraniye'de apartman dairesi alev alev yandı, 10 kişiyi itfaiye kurtardı

Ümraniye'de 5 katlı binanın 2. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, binada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de 5 katlı binanın 2. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, binada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye sevk edildi.

Yangın, Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Turunç sokakta 17.30 sıralarında 5 katlı binanın 2. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek daireye sardı. Daireden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken binada mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye sevk edildi. - İSTANBUL

Ümraniye'de apartman dairesi alev alev yandı, 10 kişiyi itfaiye kurtardı

Ümraniye'de apartman dairesi alev alev yandı, 10 kişiyi itfaiye kurtardı

Ümraniye'de apartman dairesi alev alev yandı, 10 kişiyi itfaiye kurtardı

Ümraniye'de apartman dairesi alev alev yandı, 10 kişiyi itfaiye kurtardı

Ümraniye'de apartman dairesi alev alev yandı, 10 kişiyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ümraniye, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title