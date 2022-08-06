Ümraniye'de antika saat hırsızlığı kamerada Ümraniye'de antika saat hırsızlığı kamerada Ümraniye'de bir eve girerek değerli 6 adet tespih ve antika köstekli saat çalan hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ümraniye'de antika saat hırsızlığı kamerada İSTANBUL - Ümraniye'de bir eve girerek değerli 6 adet tespih ve antika köstekli saat çalan hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 31 Temmuz'da Ümraniye Esenevler Mahallesi'ndeki bir evden değerli 6 adet tespih ve antika köstekli saatin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan ekipler, söz konusu adresin güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslardan birinin E.C.H. olduğu belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheli şahıs 1 Ağustos'ta Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli E.C.H., "evden hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin evin penceresini açmaya zorladığı, bir süre sonra ev sahibinin geldiği ve eve giren hırsızın camdan çıkarak kaçtığı görülüyor. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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