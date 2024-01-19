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Ümraniye'de ahşap üretim merkezinde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi

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Ümraniye'de Keyap iş merkezinin içinde bulunan bir ahşap üretim merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de ahşap üretim merkezindeki yangında 1 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL - Ümraniye'de Keyap iş merkezinin içinde bulunan bir ahşap üretim merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu Keyap iş merkezinin içinde bulunan ahşap üretim merkezinde yaşandı. İddiaya göre, iki katlı iş yeri içerisinden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yangını kendi çabasıyla söndürmek isteyen bir işçi dumandan etkilendi. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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