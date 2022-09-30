5 milyon liralık akıllı telefon vurgunu... Çuval çuval soygun kamerada Ümraniye'de, hırsızlar lüks otomobil çaldılar, çaldıkları araç ile 5 milyon liralık soygun yaptılar Ümraniye'de, 10 dakikada 5 milyon liralık soygun yaptılar.

5 milyon liralık akıllı telefon vurgunu... Çuval çuval soygun kamerada

Ümraniye'de, hırsızlar lüks otomobil çaldılar, çaldıkları araç ile 5 milyon liralık soygun yaptılar

Ümraniye'de, 10 dakikada 5 milyon liralık soygun yaptılar. O anlar güvenlik kamerasına yansını

İSTANBUL Ümraniye'de, Yaypel isimli telefon ve teknolojik ürün tamiri yapan işyerine, gece saatlerinde giren hırsızlar milyon liralık soygun gerçekleştirdi. Soygun öncesinde lüks otomobil çalan hırsızlar, daha sonra gözlerine kestirdikleri işyerine geldi. Piyasa değeri 20 ila 40 bin lira arasında olan yüzlerce telefon, kulaklık ve teknolojik ürün çalan hırsızlar, çuvallara doldurdukları ürünleri çalarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Namık Kemal Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, akıllı saat, telefon ve akıllı cihazların tamirini yapan bir firmaya, gece saatlerinde hırsızlar girdi. Hırsızlar, işyeri içerisinde buldukları teknolojik aletleri çuvallara koyarak, ne kadar teknolojik ürün varsa çaldılar. Yaklaşık 5 milyon liralık soygun sonucu hırsızlar, çuval çuval çaldıkları teknolojik ürünleri, çalıntı lüks otomobile koyarak olay yerinden kaçtılar. Hırsızların, soyguna geldiği otomobili daha önceden çaldığı ve hırsızlığı bu otomobil ile yaptığı belirlendi. Firma sahibi ise, hırsızların, işyerinin kepenk sistemine ait uzaktan kumanda sistemini kopyalayarak bu hırsızlığı gerçekleştirdiği belirtti. Polis ekipleri ise milyonluk soygun yapan hırsızları her yerde arıyor.

Lüks otomobil çaldılar, hırsızlığa ise çaldıkları araç ile geldiler

Teknolojik ürün tamir merkezine soyguna gelen hırsızlar, soygun öncesinde lüks otomobil çaldılar. Hırsızlar çaldıkları milyonluk otomobil ile firmaya gelerek, içeride bulunan telefonları, kulaklıkları ve teknolojik ürünleri çaldılar. 5 milyon zarara uğrayan şirket sahibi ise durumu emniyet ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

Anahtarı kopyaladılar, hırsızlık sonrası kepengi kapatıp gittiler

İşyeri sahibi Okyay'ın iddiasına göre, hırsızlar, işyerinin kepenk sistemine ait uzaktan kumandalı anahtarı kopyalayarak bu hırsızlığı gerçekleştirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların geldikleri lüks araç ile işyerinin kepengini açarak hırsızlığı gerçekleştirdiği görülüyor. Hırsızlar daha sonra soydukları işyerinin kepengini tekrar kapatarak olay yerinden ayrıldı.

"Çalıntı araç ile gelip bizi soymuşlar"

Firma sahibi Özgür Okyay, "Olay, Cumartesi sabahı gerçekleşti. Hırsızlar, saat 05.05 saatlerinde gelerek, 05.15 saatlerinde gitmişler. Gelmiş oldukları arabada zaten çalıntıymış, çaldıkları araç ile bizim dükkanımızı soymuşlar. Emniyetin bize vermiş olduğu bilgi de bundan ibaret. Muhtemelen bizim alarm sistemimizi pasif hale getirerek, kumandaların kopyalandığını düşünüyoruz. Kamerada göründüğü gibi, 2-3 noktaya müdahale ederek para kasamızı ve kulakların olduğu, demir kasanın olduğu yere müdahale etmişler. Onun dışında hiç müdahaleleri yok. Sanki bizi çok iyi bilen ve tanıyan, daha önce müşterimiz de olabilir. Buraları çok iyi analiz etmiş olabileceğini düşünüyoruz" dedi

"Hırsızlar çuval çuval götürmüş"

Okyay, "Şuan ki tahmini zararımız 4-5 milyon civarında. Bu şekilde bir mağduriyetimiz var ancak müşterilerimizin hiç birini mağdur etmedik. Mağdur olanların mağduriyetini telafi ettik, ücretlerini ödedik, cihazlarını teslim ettik. Emniyetten isteğimiz hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Hırsızlar çuval çuval götürmüşler. 2 çuval götürmüşler, kamera kaydında görülüyor 5 kişi bu arkadaşlar. Çuvalları araca koyuyorlar ve sığamadıkları için bu sefer bagaja koyuyorlar" şeklinde konuştu.