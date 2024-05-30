Üye Girişi
Haberler

Ümraniye'de 28 işçi böcek ilacından zehirlendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bir inşaatın şantiyesinde yapılan böcek ilaçlama işlemi sonrasında 1 emniyet mensubu ve 27 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de 28 işçi böcek ilacından zehirlendi

İSTANBUL - Ümraniye'de bir inşaatın şantiyesinde yapılan böcek ilaçlama işlemi sonrasında 1 emniyet mensubu ve 27 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat şantiye alanındaki işçi konteynerlerinde iddiaya göre, böcek ilaçlama işlemi yapıldı. İlaçlama işlemi nedeniyle 1 emniyet mensubu ve 27 işçi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet, AFAD, İBB Zabıta, ilçe zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümler sonucu yatak örtülerinin değiştirilerek yatılabileceği bilgisi şantiye şefine bildirildi. Emniyet ve ilçe zabıta ekiplerinin çalışmaları devam ederken, zehirlenme olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümraniye Çevre Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title