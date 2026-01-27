Haberler

Umman'da Fransız turistleri taşıyan bot alabora oldu: 3 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman'ın Maskat açıklarında bir turist botunun alabora olması sonucu 3 Fransız turist hayatını kaybetti, 2 turist ise yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Umman'ın başkenti Maskat açıklarında Fransız turistleri taşıyan botun alabora olması sonucu 3 turist hayatını kaybederken 2 turist de yaralandı.

Umman'da Fransız turistleri taşıyan bot alabora oldu. Polis, botun Maskat açıklarında batması sonucu 3 Fransız turistin hayatını kaybettiğini açıkladı. Botta 25 Fransız turistin ve bir tur rehberi ile kaptanın bulunduğunu bildiren polis, iki turistin de hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber

Taraftarlar yıkıldı! Dünya devine çok kötü haber