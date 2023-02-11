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Ümit Teyze umudunu kaybetmedi, 130 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da göçük altında kalan 60 yaşlarındaki Ümit Gülçicek adlı kadın, 130 saat sonra enkazın altından sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da göçük altında kalan 60 yaşlarındaki Ümit Gülçicek adlı kadın, 130 saat sonra enkazın altından sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını Elmadağ ekipleri ile Koreli ekipler ortak yaptı.

Depremin yıkıcı etkisinin en fazla hissedildiği ve yaklaşık 3 bin binanın yerle bir olduğu Hatay'da bir kişi daha enkaz altından 130 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Antakya ilçe merkezi Cebrail Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katından ses alan ekipler kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda yaklaşık 130 saattir enkaz altında bekleyen ve adının Ümit Gülçiçek olduğu öğrenilen kadın, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elmadağ Hatay 3. Sayfa Haberler

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