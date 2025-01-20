Ümit Özdağ Gözaltına Alındı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
ANKARA - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Devlet Demir Yolları Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ'ın karayoluyla İstanbul'a götürüleceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - 3.Sayfa