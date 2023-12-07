- Uluslararası uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

MERSİN - Uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan aranan yabancı uyruklu S.E.N adlı şüpheli Mersin'de yakalanarak işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, ulusal ve uluslararası boyutları ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, 'G-42' (Uyuşturucu ticareti suçu) kodu ile aranması bulunan şüphelinin Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda zanlının bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu S.E.N. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şüphelilere yönelik son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda ise toplam 717 şüpheliye işlem yapılırken, operasyonlarda 60 kilo 789 gram esrar, 1 kilo 664 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 7 bin 388 adet sentetik hap, 778 gram metamfetamin, 273 adet captagon,124 ecstasy, 30 tabanca, 464 tabanca mermisi ve 10 hassas terazi ele geçirildi.