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Uluslararası Uyuşturucu Taciri Daniel Sobotta İstanbul'da Yakalandı

Uluslararası Uyuşturucu Taciri Daniel Sobotta İstanbul'da Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından uluslararası seviyede aranan uyuşturucu satıcısı Daniel Sobotta'nın İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta'nın İstanbul'da yakalandığını bildirdi

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkarılan acil yakalama mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu satıcısı Daniel Sobotta'nın, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta, İstanbul'un Şişli ilçesinde yakalandı."

Bakan Yerlikaya açıklamalarında, Sabotta'nın "Kuyu-39" operasyonları çerçevesinde yakalandığını ve Almanya

tarafından çıkarılan acil yakalama mesajı (difüzyon) ile uluslararası düzeyde arandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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