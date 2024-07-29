Üye Girişi
Haberler

Uluslararası seviyede aranıyordu, Bodrum'da yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede aranan Alexandar Nedevski'nin Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede aranan Alexandar Nedevski'nin Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandığını açıkladı.

"Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından aranan Alexandar Nedevski'nin "Kuyu - 13" operasyonuyla yakalandı. Bakan Yerlikaya, tarafından yapılan açıklamada "Alexandar Nedevski'nin yakalanması için İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince ortak çalışma başlatıldı. Türkiye'ye "Besnik Lajqı" adına düzenlenmiş Kosova pasaportuyla giriş yaptığı tespit edilen Alexandar Nedevskı Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Bodrum Muğla Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Haberler

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

 Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi

Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi

 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title