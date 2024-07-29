Uluslararası seviyede aranıyordu, Bodrum'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede aranan Alexandar Nedevski'nin Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandığını açıkladı.

"Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından aranan Alexandar Nedevski'nin "Kuyu - 13" operasyonuyla yakalandı. Bakan Yerlikaya, tarafından yapılan açıklamada "Alexandar Nedevski'nin yakalanması için İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince ortak çalışma başlatıldı. Türkiye'ye "Besnik Lajqı" adına düzenlenmiş Kosova pasaportuyla giriş yaptığı tespit edilen Alexandar Nedevskı Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA