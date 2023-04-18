Uluslararası organ kaçakçılarına İstanbul'da suçüstü: 6 gözaltı

İstanbul polisi tarafından uluslararası organ kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. 3'ü Suudi Arabistanlı, biri Tunus ve ikisi Burkina Faso kökenli 6 şüpheliden biri tutuklandı, 5'i serbest kaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı organ ve doku ticaretine yönelik çok yönlü çalışma gerçekleştirdi. İstanbul polisi, uluslararası organ kaçakçılarına yönelik 15 ve 31 Mart tarihleri arasında 2 farklı operasyon gerçekleştirdi. Hem organ ticareti yapanlar hem de nakil için anlaşanların yakalandığı operasyonun ilki 22 Mart'ta "amca-yeğen" olduklarını iddia eden Suudi Arabistan uyruklu donör A.K.A.A.ve alıcı A.N.A.A.'nın böbrek nakli olmak için özel bir hastaneye başvurmasıyla ortaya çıktı. Sözde amca-yeğenin müracaat evraklarını şaibeli bulan hastane yetkilileri, durumu polise bildirdi.

Satıcı ile alıcı "amca-yeğen" gibi gösterildi

Emniyet ekiplerince evraklar üzerinde titiz çalışma gerçekleştirildi, ibraz edilen evrakların sahte olabileceği değerlendirildi. Olayla ilgili detaylı çalışma yürüten polis, araştırmalarda, A.K.A.A. olarak tanıtılan kuşkulu kişinin, böbrek alıcısı A.N.A.A.' nın gerçek yeğeni olmadığı, asıl yeğenin pasaportu üzerine Tunus uyruklu F.H.'nın fotoğrafının yapıştırılarak "yeğeni" gibi gösterildiği anlaşıldı. Alıcı ve satıcı arasında herhangi bir kan bağı bulunmadığını tespit eden polis, şüphelilerin bu işlemler için 10 bin dolar karşılığında anlaştıklarını ortaya çıkardı. Yapılan çalışmaların ardından 28 Mart'ta düzenlenen operasyon sonucu, Suudi Arabistan uyruklu alıcı A.N.A.A. ile bu şahsın ağabeyi Suudi Arabistan uyruklu Abdurrahman A.A., gerçek yeğeni Suudi Arabistan uyruklu A.K.A.A. ve Tunus uyruklu donör F.H. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uyarınca salıverildi.

Organ nakli için sunulan 28 sayfalık belgenin 21'i sahte çıktı

Yine 22 Mart'ta organ ticareti suçlarına yönelik yürütülen bir başka soruşturmada ise Burkina Faso uyruklu alıcı J.M.O. ve kendini bu kişinin "yeğeni" olarak gösteren Burkina Faso uyruklu Y.T.'nin özel bir hastaneye organ nakli olmak için başvurdukları anlaşıldı. Polis tarafından yapılan incelemelerde, alıcı ve satıcının müracaat evrakları ve belgeleri tek tek incelendi. 28 sayfalık resmi belgenin 21 tanesinde sahte mühür ve pul olduğu, kuşkulu kişilerin aralarında herhangi bir kan bağı olmadığı tespit edildi. Şüphelilerin böbrek nakli için 4 bin avro karşılığında anlaştıklarını belirleyen polis, düzenlenen operasyon ile söz konusu Afrikalıları gözaltına aldı. "Resmi Belgede Sahtecilik", "Organ" ve "Doku Ticareti" yapmak suçlarından işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burkina Faso uyruklu donör Y.T. tutuklandı. Böbreğini satan Y.T. cezaevine gönderilirken, Burkina Faso uyruklu alıcı J.M.O. ise serbest bırakıldı. - İSTANBUL