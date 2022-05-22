'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' devam ediyor - Haberler

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'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs'ta başlayan Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatının başarıyla devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs'ta başlayan Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatının başarıyla devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve müttefik ülke askeri birlik ve unsurların katılımıyla 16 Mayıs'ta başlayan "Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı" başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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