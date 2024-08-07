Uludağ Yolu'nda aç kalan yavru tilkiyi beslediler

BURSA - Bursa'da aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi.

Uludağ Yolu'ndan şehir merkezine inen aile, aç kalan yavru bir tilkinin olduğu gördü. Araçlarını yol kenarına çeken aile, yanlarında bulunan yiyecekler ile tilkiyi besledi. Daha sonra aile yoluna devam ederken yavru tilkide geldiği ormanlık alana giderek gözden kayboldu.