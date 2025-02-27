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Uludağ Teleferiği Arıza Yaptı: Turistler Saatlerce Kuyrukta Bekledi

Uludağ Teleferiği Arıza Yaptı: Turistler Saatlerce Kuyrukta Bekledi
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Bursa'da Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistler, teleferiğin arıza yapması nedeniyle saatler süren kuyruklar oluşturdu. Bakım yapılması gerektiğini savunan vatandaşlar, güzel havada manzarayı kaçırmak istemediklerini ifade etti.

Bursa'da Uludağ'a çıkmak için teleferik tercih eden yerli ve yabancı turistler, teleferiğin arıza yapması nedeniyle saatlerdir kuyruk bekledi. Bakım giderilmesi için ayakta bekleyen vatandaşların bir kısmı yaşanan duruma tepki gösterdi.

Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar, havanın güzel olması nedeniyle alternatif ulaşım aracı olan teleferiği tercih etti. Fakat son zamanlarda yaşanan arıza nedeniyle bakıma alınan teleferikte ulaşım durunca Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Saatlerdir bekleyen vatandaşlar yaşanan duruma isyan ederken, bazı vatandaşlar ise, "Güvenlik önemli, bu nedenle bakım yapılması güzel. Uzun süredir bekliyoruz ama bu güzel havada manzaranın tadını çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Son yılların en gözde kış mevsimini yaşayan Uludağ'da kar kalınlığı ise 116 santimetre olarak ölçüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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