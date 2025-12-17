İstanbul Avcılar'dan Bursa Uludağ manzarası

Mevsimin ilk kar yağışı düşen Bursa Uludağ'ın zirvesi İstanbul Avcılar ilçesinden görüldü. 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ zirvesine yağan kar, İstanbulluları heyecanlandırdı.

Havaların soğumasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde yurdun bazı bölümlerinde kar yağışı görülmüştü. Kar yağışı, 2 bin 543 metrelik Bursa Uludağ zirvelerini de beyaza bürüdü.

Bugün İstanbul Avcılar Sahili'nden onlarca kilometre ötedeki Bursa Uludağ'ın karlı zirveleri görüldü. Adeta nefes kesen manzara görenleri kendisine hayran bıraktı.

Sahilde yürüyüşe çıkan bir vatandaş, "Buradan bir 100 kilometre var. Manzara çok güzel. Burada da hava çok güzel. Biz yürüyüşümüzü yapıyoruz" dedi.

Uludağ manzarasını gören bir diğer vatandaş ise, "Güneşi de görünce çıkıp bir hava alalım dedik. Uludağ'ı da karlı gördük. Gerçekten uzakta ama yine de görünüyor" diye konuştu.

Manzarayı gören bir başka vatandaş ise, "Ben de oraya baktım bembeyaz. Biz doğma büyüme Bakırköy çocuğuyuz. Açık havalarda kar düştüğü zaman çok net görünüyor. Memleketimiz güzel" şeklinde konuştu. - İSTANBUL