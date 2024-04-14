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Uludağ eteklerinde çıkan yangının söndürme çalışmaları paylaşıldı

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Uludağ eteklerinde çıkan yangının söndürme çalışmaları paylaşıldı

BURSA - Bursa'nın Uludağ eteklerinde çıkan yangının söndürme çalışmalarını Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı.

Yangın, 10: 00 sıralarında Uludağ eteklerinde Teferrüç-Kadıyayla mevkiinde çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, 30 personel, 10 gönüllü ve 4 su tankeri sevk edildi. Zorlu şartlar altında yangınla mücadele eden ekiplere 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yangın 4 saat içerisinde söndürüldü. Yangına ait söndürme çalışmaları Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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