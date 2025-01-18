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Uludağ'da Yoğun Yarı Yıl Tatili: Kayak Kazalarında 3 Yaralı

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Yarı yıl tatilinin başlamasıyla Uludağ'a akın eden tatilcilerin kaydığı pistte yaşanan zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak yaralılara müdahale etti.

Yarı yıl tatilinin başlamasıyla binlerce kişi Uludağ'a akın etti. Kayak yapanlar, acemiler, kızak kayanlar, poşetle kayanlar ve yürüyüş yapanlar aynı pistte buluşunca "kaza geliyorum" dedi. Binlerce kişinin karın tadını çıkardığı pistte yaşanan zincirleme kayak kazasında 3 kişi yaralandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Uludağ Jandarma Arama Kurtarma (JAK) kayak motosikletleriyle anında vardıkları kaza yerinde yaralı şahısların ilk müdahalelerini yapıp ambulanslara kadar taşıdı. Yüzü kan içerisinde kalan kayakçı bir genç kızın soğukkanlı tavırları ise takdir topladı.

İstanbul'a en yakın Kartepe gibi bir çok kayak merkezinde kar oranının kayak kaymaya elverişsiz olması ara yıl tatili öncesi rotanın Uludağ'a çevrilmesine sebep oldu. Tatil öncesi yaptıkları ucuzluk hamlesi ile de öne geçen Uludağ'daki otel işletmecileri sömestir tatilinin ilk hafta sonunda neredeyse yüzde 100'lük doluluk oranlarını yakaladı.

Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği kayak pistlerinde kayakçıların yanısıra, kızak kayanlar, acemiler, poşetle kayanlar ve yürüyüş yayanlarda eklenince hınca hınç dolan pislerde kaza kaçınılmaz oldu. Birinci Oteller Bölgesindeki pistte yaşanan zincirleme kayak kazasında 3 vatandaş yaralandı. Kazanın hemen ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı Uludağ Jandarma Arama Kurtarma (JAK) kayak motosikletleriyle anında vardıkları kaza yerinde yaralı şahısların ilk müdahalelerini yapıp ambulanslara kadar taşıdı. Jandarma JAK ekiplerinin kazazedelere müdahale anı havadan da drone ile anbean görüntülendi. Yüzüne aldığı darbe neticesi kanlar içerisinde kalan bir genç kız kar motosikleti ile aşağıya indirilip ambulansa götürüldü. Genç kızın soğuk kanlı tavırları görenlerin takdirini topladı. Yaralı vatandaşlar Sağlık Bakanlığına ait 112 ambulanslarına konulup Bursa'daki çeşitli hastanelere götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Uludağ Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin sabah saatlerinden başlayıp 14: 00'e kadar yüzden fazla kazazedenin yardımına koşup müdahale ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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