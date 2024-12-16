Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar
Market poşetlerine zam geliyor, işte konuşulan rakam
Market poşetlerine zam geliyor, işte konuşulan rakam
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Uludağ'da Kış Eğlencesi Başladı, Bir Yaralı

Uludağ'da Kış Eğlencesi Başladı, Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'da kar yağışı sonrası vatandaşlar kayak yaparak ve halay çekerek eğlence sezonunu açtı. Ancak bir kişi kar topu oynarken 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma, zincirsiz araçların çıkışına izin vermiyor.

Kış turizminin kalbi olan Uludağ'da kar yağışının ardından vatandaşlar eğlence sezonunu açtı. Bazı vatandaşlar aracın arkasına bağladığı halat ile kayak yaparken, kimisi ise kar yağışını halay çekerek kutladı. Bir vatandaş ise kar topu oynadığı sırada 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, beyaz gelinliğini giydi. Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Durumu gören vatandaşlar ise Uludağ'a akın etti. Bazı vatandaşlar araçların arkasına bağladıkları halatlar ile kayak yaparken, bazıları ise kar yağışını halay çekerek kutladı. Eğlenceli anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, kar topu oynayan bir vatandaş ise 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan vatandaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yoğun kar yağışıyla birlikte yollarda kalan araç sürücüleri ise halatlarla birbirlerini kurtardılar

Jandarma ekipleri 8.kilometreden itibaren zincirsiz araçların çıkışına izin vermiyor - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
img

Market poşetlerine zam geliyor, işte konuşulan rakam
img

Ettiği küfürleri görmeniz lazım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı
Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor
Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
Ettiği küfürleri görmeniz lazım
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti

Son Dakika Haberleri

Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Salvo kaç yaşında ve nereli? Sansar Salvo tutuklandı mı, neden tutuklandı? Rapçi Salvo'nun suçu ne? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? 1 Ocak'ta marketler açık mı? 31 aralık yarım gün mü? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Nazar belirtileri nelerdir? Nazar nasıl anlaşılır? Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları ne zaman, saat kaçta?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.