Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı şaşkınlığı kamerada - Haberler

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Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı şaşkınlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, aç kalan ayı ailesi yine yerleşim birimlerine indi.

- Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda

BURSA - Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, aç kalan ayı ailesi yine yerleşim birimlerine indi. Ormandan Sarıalan bölgesine gelen ayı ailesi günübirlikçi tatilcilere korku yaşattı. O anlar kameraya kaydedildi.

Kar kalınlığının 83 santimetre olduğu Uludağ'da ormandaki hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Aç kalan ayılar Sarıalan'da orman köşklerinin bulunduğu alana inerek çöp kovalarında yemek aradı. Tatil yapmak için Uludağ'a gelen günübirlikçilerin, ayıları karşılarında gördüklerinde yaşadıkları panik ve şaşkınlık kameralara yansıdı.

Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı şaşkınlığı kamerada

Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı şaşkınlığı kamerada

Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı şaşkınlığı kamerada

Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı şaşkınlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Sarıalan, Uludağ, 3. Sayfa, Haberler

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