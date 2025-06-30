Uludağ'da Boz Ayı panik yarattı

Uludağ'da Boz Ayı panik yarattı
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Bursa Uludağ'da boz ayı, yavrularıyla birlikte çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi. Vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği anlar, ayının kendisini fark edenlere saldırganlaşmasıyla panik yarattı.

Bursa Uludağ'da boz ayı yavrularıyla birlikte çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen ayı, kendisini fark edenleri görünce yavrularını koruma güdüsüyle bir anda saldırganlaştı. Panik yaşayan vatandaşlar canlarını zor kurtarırken, araca binip hızla bölgeden uzaklaştı.

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Uludağ sıcak havalarda doğaseverlere ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların serinlemek için tercih ettiği turizm merkezinde gezintiye çıkan vatandaşlar boz ayı ve yavrusunun yemek arayışı görünce cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı. Fakat kendisine ışık tutulan ayı durumdan rahatsız olunca bir anda saldırıya geçti. Ayının üzerine geldiğini görenler hızla araca yönelip bölgeden uzaklaştı. Panik anları kameraya yansırken, yetkililer bu tür durumlarda vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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