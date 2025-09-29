Haberler

Uludağ'da Aile ile Ayılar Arasında Unutulmaz Anlar

Uludağ'da Aile ile Ayılar Arasında Unutulmaz Anlar
Haberler
Bursa'nın Uludağ'ında bir aile, kamp alanında yiyecek arayan bir ayı ailesiyle karşılaştı. Babaları ayılara yiyecek verirken, küçük çocuk bu anları cep telefonuyla canlı yayınladı. Olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bursa'nın gözde doğa alanlarından Uludağ'da sıra dışı bir gece yaşandı. Gece yarısı kamp alanında bulunan bir aile, yiyecek arayışında olan bir ayı ailesiyle karşılaştı. Anne ayı ve üç yavrusunun sessizce alana yaklaşmasıyla başlayan adrenalin kısa sürede unutulmaz bir ana dönüştü.

Ailenin babası, yanlarında getirdikleri yiyecekleri ayılarla paylaşırken, evin küçük oğlu bu anları cep telefonuyla canlı yayınladı. Yayın sırasında heyecanını gizleyemeyen çocuk, "Arkadaşlar şu an gerçek ayılarla karşı karşıyayız! Babam onlara yemek veriyor!" diyerek yaşadıklarını anbean takipçilerine aktardı.

Olay sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Doğaseverler, ayıların insan yerleşimlerine yaklaşmasının hem heyecan verici hem de dikkat gerektiren bir durum olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar ise bu tür karşılaşmalarda sakin kalınması ve vahşi hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uludağ Milli Park yetkilileri, ayıların kış öncesi yiyecek arayışında olduklarını ve bu tür karşılaşmaların sonbaharda daha sık yaşandığını belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
