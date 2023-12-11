Uludağ'da aç kalan hayvanlar arasında köpek-ayı kavgası yaşandı

Uludağ'da kışın kendisini iyiden iyiye hissettirmesiyle doğal hayattaki hayvanlar da aç kaldı. Ayılar çöpleri karıştırırken köpeklerle kavga etti, tilki ise yiyecek aradı.

- Uludağ'ın 'Uyuyamayan' ayı ailesi kendilerini rahatsız eden köpeğe saldırdı

Aç kalan tilki böyle yiyecek aradı

BURSA - Uludağ'da kışın kendisini iyiden iyiye hissettirmesiyle doğal hayattaki hayvanlar da aç kaldı. Ormandan yerleşime gelen ve çöpleri karıştıran ayılar yemek yüzünden köpeklerle kavga ederken, ormandan karayoluna gelen bir tilki ise yiyecek aradı.

Uludağ'ın 'Uyuyamayan' ayı ailesi olarak bilinen ayılar, çöpte yemek yerken yanlarında kendilerini rahatsız eden köpeğe saldırdı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Bir türlü kış uykusuna yatamayan ve Uludağ'ın 'Uyuyamayan' ayıları olarak bilinen ayı ailesi, yemek bulmak için Sarııalan'a kadar indi. Çöpte buldukları yiyecekleri afiyetle yiyen ayıları, köpek rahatsız etti. Duruma sinirlenen baba ayı, köpeğe doğru hamle yaparak korkuttu. Ayıdan korkan köpek kaçarken, o anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Diğer yandan, Uludağ'da yiyecek bulamayarak aç kalan tilki yola çıkarak yiyecek aradı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.