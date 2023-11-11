Uludağ'da aç kalan ayılar dükkanları talan etti

Türkiye'nin kış turizm merkezi Uludağ'da ormanda aç kalan ayılar, yavrularıyla birlikte turizm alanında bulunan eğlence, restoran ve marketlere daldı. Camları, kapıları kırıp içeri giren ayılar mutfaklarda "ne var ne yok" yerken, sabah işyerine gelen esnaflar şaşkınlık içerisinde Milli Park'ın olaya el atmasını istedi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan'da gece saatlerinde çöp konteynırlarında yemek bulamayan ayılar, eğlence merkezlerinden market ve restoranların mutfaklarına daldı. Cam, çerçeve bırakmayan ayılar mutfaklarda ne var ne yok boşaltırken, sabah işe gelen esnaflar, içeri girdiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Bazı camlarda ayıların pençe izleri kalırken, bazı demir kapılar ise hasar gördü. Toplamda 300 bin lira üzerinde zarar oluşturan ayı ailesi, sabah saatlerinde doğal alanlarına doğru ormanda kayıplara karıştı.

'Yemleme yapılmıyor'

Bölgede çalışan ve ayıların verdiği hasarı toplamak için kolları sıvayan dükkan sahipleri ise, "Milli parkların, burada ayılara yemleme yapması gerekiyor. Eskiden köpekler ile önlem alıyorduk. En azından ayı geldiği zaman köpekler ayıları kovalıyordu. O hayvanlar da doğal yaşamlarında yemek bulamıyor. Milli parklardan isteğimiz hayvanlara yemleme yapması" diye konuştu.

Ayılardan geriye kalan görüntüler ise, tablonun boyutunu gösterdi.

Sarıalanda 4-5 ayı ailesinin bulunduğu nüfusun 20 civarında olduğu kaydedilirken, Milli Park yetkilileri de kış sezonu ile birlikte ayıların kış uykusuna yatmasını beklediklerini ifade ettiler.

Zaman zaman Uludağ'a çıkan günübirlikçiler ise çöp konteynerlerini yıkan, karıştıran ve karnını doyuran ayı ailelerini izlemeye Sarıalan'a geliyorlardı. - BURSA