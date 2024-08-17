Uludağ'da aç ayı konteyneri devirdi

Uludağ'da yemek arayan aç ayı konteyneri devirdi

BURSA - Uludağ'da aç kalan ayı çöp konteynerinde yemek ararken görüntülendi. Yerleşim bölgesine inen ayı konteyneri devirdi.

Uludağ'a gezmeye giden vatandaşlar, çöp konteynerinde yemek arayan bir ayı olduğunu fark etti. Bir süre boyunca araç farlarının yardımıyla yemek arayan ayı, konteyneri devirdi. Sevimli ayı daha sonra geldiği ormanlık alana giderek gözden kayboldu.