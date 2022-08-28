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Uludağ'a tatile giden aile ayıyla karşı karşıya geldi

3. Sayfa Haberleri

- Uludağ'a tatile giden aile ayıyla karşı karşıya geldi Uludağ'da aç kalan ayı yemek ararken tatile giden bir aile ile karşı karşıya geldi.

- Uludağ'a tatile giden aile ayıyla karşı karşıya geldi

BURSA - Uludağ'da aç kalan ayı yemek ararken tatile giden bir aile ile karşı karşıya geldi. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da turizmin önemli merkezlerinden Uludağ'da, ormandan yerleşim yerine inen aç ayı, bungolov evlerin bahçesinde oturan aile ile karşı karşıya geldi. Ayı ile karşılaşan aile sessiz durarak o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Ayı aile zarar vermeden geldiği ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uludağ Bursa 3. Sayfa Haberler

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