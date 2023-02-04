Uludağ'a akın eden tatilciler, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, yarıyıl tatilinin son hafta sonunda tatilcilerin akınına uğrarken trafikte de uzun kuyruklar oluştu.

Uludağ'a akın eden tatilciler, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu

BURSA - Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, yarıyıl tatilinin son hafta sonunda tatilcilerin akınına uğrarken trafikte de uzun kuyruklar oluştu. Jandarma ekipleri trafiği açmak için canla başla çalışırken, yoğunluğun sömestr tatilinin bitmesiyle azalması bekleniyor

Kış turizminin en gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 11 derece soğukluğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Yarıyıl tatilinin son hafta sonunu, Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler trafikte ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaşırken, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri hem 8.kilometre, hem milli park gişeleri ve Oteller Bölgesi'nde trafik akışını normale çevirebilmek için 24 saat esaslı önemli çalışmalar yaparak vatandaşların mağduriyetlerini giderdi.