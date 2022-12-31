Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Ateş, son yolculuğuna uğurlanıyor 3. Sayfa Haberleri Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Ateş, son yolculuğuna uğurlanıyor Ankara'da meydana gelen saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı akademisyen Doç. Dr. Sinan Ateş, Bursa Ulu Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Ateş, son yolculuğuna uğurlanıyor BURSA - Ankara'da meydana gelen saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı akademisyen Doç. Dr. Sinan Ateş, Bursa Ulu Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler

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