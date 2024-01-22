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Ülkeye kaçak yollarla giren 9 şahıs bodrum katta yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ülkeye kaçak yollarla giren 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Ülkeye kaçak yollarla giren 9 şahıs bodrum katta yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ülkeye kaçak yollarla giren 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak yollarla ülkeye giren şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs, bir binanın bodrum katında yakalandı.

9 şahıs gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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