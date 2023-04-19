Ülke genelinde Güvenli Eğitim Uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak, park, bahçeler ve oyun salonlarını...

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak, park, bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri ve umuma açık iş yerlerinde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 10 bin 71 karma ekip ile 31 bin 380 emniyet ve jandarma personelinin katıldığı uygulamada 19 bin 517 okul servis aracı denetlendi.

Denetimlerde, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak, araç muayenesi yaptırmamak, fazla yolcu taşımak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlaller nedeniyle 3 bin 965 araç ve sürücüsüne işlem yapılarak, idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 256 okul servis aracı trafikten men edildi.

"663 kişi yakalandı, 8 kayıp çocuk bulundu"

Uygulamada, 20 bin 97 okul çevresi başta olmak üzere 24 bin 349 umuma açık yer (kahvehane, kıraathane, kafe, internet ve oyun salonu, iddia ve ganyan bayi, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle tütün mamulü satılan yerler denetlendi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 663 kişi yakalandı, 8 kayıp çocuk bulundu.

Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 6 mermi, 7 bin 646 paket kaçak sigara ve 21 bin 520 doldurulmuş makaron ele geçirildi. - BAYBURT