Ülke genelinde 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ve polis ekiplerince "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ve polis ekiplerince "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık işyerlerinde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 10 bin 71 karma ekip ile 31 bin 380 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamada, 19 bin 517 okul servis aracı denetlendi.

Denetimlerde, 556 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 183 adet "Araç Muayenesi Yaptırmamak", 33 adet "Fazla Yolcu Taşımak", 98 adet "Emniyet Kemeri Takmamak" ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplam 3 bin 965 araç ve sürücüsüne işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 256 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

Uygulamada,20 bin 97 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 24 bin 349 kahvehane, kıraathane, kafeler, internet ve oyun salonları gibi umuma açık yer,

park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık ve paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler denetlendi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 663 şahıs yakalandı, 8 kayıp çocuk bulundu.

Ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet mermi, 7 bin 646 paket kaçak sigara ve 21 bin 520 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. - ANKARA