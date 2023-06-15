Ülke genelinde düzensiz göç uygulaması: 440 şahsa idari yaptırım uygulandı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur 2023/4 Uygulaması" ile 357'si yabancı uyruklu ve 83'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 440 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur 2023/4 Uygulaması" ile 357'si yabancı uyruklu ve 83'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 440 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur 2023/4 Uygulaması" yapıldı. Uygulama, yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları olmak üzere 311 bin 034 personel ve 8 bin 904 ekip ile 6 bin 663 noktada gerçekleştirildi. Öte yandan 5 bin 26 metruk bina, 9 bin 473 umuma açık yer, 404 terminal ve 3 bin 507 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 410 yer kontrol edildi.

440 şahsa idari yaptırım uygulandı

Uygulama çerçevesinde 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 17 organizatör gözaltına alındı, 839 düzensiz göçmen yakalandı ve 31'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 776 aranan şahıs tespit edildi. Tespit edilen 357'si yabancı uyruklu ve 83'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 440 şahsa idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 2 kamyon-kamyonet, 45 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 420 paket kaçak sigara da güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. - ANKARA