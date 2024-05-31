Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cornelia gemisinin Boğaz seyrine devam ettiğini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cornelia isimli gemi makinesini çalıştırdı; kılavuz kaptanımız, Kurtararma-9 ve Kurtarma-12 römorkörlerimiz refakatinde Boğaz seyrine devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL