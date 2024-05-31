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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cornelia gemisinin Boğaz seyrine devam ettiğini açıkladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cornelia isimli geminin makinesini çalıştırarak Boğaz seyrine devam ettiği belirtildi. Kılavuz kaptan ve iki römorkör eşliğinde seyreden gemi, güvenli bir şekilde yoluna devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cornelia isimli gemi makinesini çalıştırdı; kılavuz kaptanımız, Kurtararma-9 ve Kurtarma-12 römorkörlerimiz refakatinde Boğaz seyrine devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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