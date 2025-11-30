Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa