Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(Çanakkale'deki orman yangını) Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin saat 18.15'ten itibaren çift yön olarak açılması...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(Çanakkale'deki orman yangını) Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin saat 18.15'ten itibaren çift yön olarak açılması planlanmaktadır.