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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(Çanakkale'deki orman yangını) Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin saat 18.15'ten itibaren çift yön olarak açılması...

3. Sayfa Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(Çanakkale'deki orman yangını) Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin saat 18.15'ten itibaren çift yön olarak açılması planlanmaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "( Çanakkale'deki orman yangını) Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin saat 18.15'ten itibaren çift yön olarak açılması planlanmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Boğazı Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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