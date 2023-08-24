Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(Çanakkale'deki orman yangını) Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin saat 18.15'ten itibaren çift yön olarak açılması...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(Çanakkale'deki orman yangını) Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin saat 18.15'ten itibaren çift yön olarak açılması planlanmaktadır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "( Çanakkale'deki orman yangını) Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin saat 18.15'ten itibaren çift yön olarak açılması planlanmaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa