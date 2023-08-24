Çanakkale'de Orman Yangını Sürüyor

ÇANAKKALE'de önceki gün çıkan orman yangını sürüyor. 11 köy yangın tedbir amacıyla boşaltılırken, 4 gece görüşlü yangın helikopteri ile müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden kullanılmaya başlandı. Alevlere, toplam 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi ile 3 bin 100 personelle müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında önceki gün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve diğer kurumların araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı. Geniş bir alanda etkili olan yangın için bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Dün havanın kararmasıyla birlikte gece görüş sistemine sahip helikopterler dışındaki hava araçlarıyla müdahale sonlandırıldı. Gece boyunca 4 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle alevlerle müdahale edildi.

Bugün havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden devreye girdi. Alevlere 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi ile 3 bin 100 personel ile müdahale ediliyor.

11 KÖY BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle ilk etapta 9 köyün boşaltılmasının ardından 2 köy daha tedbiren boşaltı. Ancak alevlerin bu köyler için risk oluşturmağı açıklandı. Ayrıca yangın bölgesinde 5 trafo, 3 köy ve 265 abonede enerji kesintisinin devam ettiği belirtildi. Yangında 95 kişi dumandan etkilenirken, 8 vatandaşın tedavisinin sürdüğü açıklandı.

BOĞAZDA TRAFİK ASKIYA ALINDI

Hava araçlarının denizden su alabilmesi için dün akşam saatlerinde tek yönlü trafiğe açılan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği saat 03.00 itibariyle geçici olarak çift yönlü askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada. "Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00'ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

Yangının büyüklüğü, gün ağarınca ortaya çıktı, yanan alanlar dron ile görüntülendi. Ormanda geniş bir bölgede yeşil rengin griye döndüğü görüldü.