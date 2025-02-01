Çanakkale Boğazı gemi trafiğine sis engeli
Çanakkale Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Çanakkale Boğazı açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa