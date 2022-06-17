Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakımı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bolu Dağı tünel ve viyadükleri bugün saat 10.00'da trafiğe... - Haberler

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakımı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bolu Dağı tünel ve viyadükleri bugün saat 10.00'da trafiğe...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Bakımı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bolu Dağı tünel ve viyadükleri bugün saat 10.00'da trafiğe...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakımı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bolu Dağı tünel ve viyadükleri bugün saat 10.00'da trafiğe açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakımı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bolu Dağı tünel ve viyadükleri bugün saat 10.00'da trafiğe açılıyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karayolları Genel Müdürlüğü Toros Dağları Bolu 3. Sayfa Haberler

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