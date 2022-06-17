Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakımı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bolu Dağı tünel ve viyadükleri bugün saat 10.00'da trafiğe...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakımı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bolu Dağı tünel ve viyadükleri bugün saat 10.00'da trafiğe açılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakımı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bolu Dağı tünel ve viyadükleri bugün saat 10.00'da trafiğe açılıyor." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa