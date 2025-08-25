Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na Radar Cezası

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na Radar Cezası
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nda hız sınırını aştığı için radar cezası aldı. Bakan, sosyal medyada durumu paylaşıp hız sınırlarına riayet etmenin önemine dikkat çekti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara- Niğde Otoyolu'nda araç kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Uraloğlu'nun paylaşımında aracın saate 225 kilometre hıza çıkmasının ardından Uraloğlu'na otoyol jandarması tarafından radar cezası uygulandı. Bakan Uraloğlu radar cezası aldığını açıkladığı paylaşımda, "Ankara - Niğde Otoyolu'nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi. Bakan Uraloğlu'na "hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak" maddesinden 9 bin 267 lira ceza kesildi. - ANKARA

