Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında durdurulan araçlarda narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın "2024 yılı Kurban Bayramı trafik tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında trafik denetimleri aralıksız sürüyor. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de yapılan denetimler, 24 saat esasına göre devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktalarında araçlarda seyahat eden sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri gerçekleştirilerek, araçların evrakları kontrol edildi. Ankara-Kırıkkale D200 karayolundaki Yahşihan ilçesinde bulunan uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri, "Adam" adlı narkotik köpeği ile özellikle yolcu otobüslerinin bagaj bölümlerinde bulunan bavul, çanta, koli gibi eşyalar üzerinde arama yaptı.

Otobüs şoförü İbrahim Gürses, karayollarında denetimlerin yoğun olduğunu belirterek, "Kimlik kontrolü yapıyorlar. Köpekle bagajları arıyorlar. Çok şükür şu ana kadar da bizde bir şey çıkmadı" dedi. - KIRIKKALE