Ula'da yolda yürürken fenalaşan vatandaş yaşamını yitirdi
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Muğla'nın Ula İlçesi'nde yolda yürürken fenalaşan Mehmet Çetin (58), hayatını kaybetti.
Muğla'nın Ula İlçesi'nde yolda yürürken fenalaşan Mehmet Çetin (58), hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre; Ula'ya bağlı Esentepe Mahallesi'nde Mehmet Çetin isimli vatandaş, yolda yürürken fenalaştı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Mehmet Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirerek öldüğü düşünülen Çetin'in vefatı ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa