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Ula'da iş kazası: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Ula'da iş kazası: 1 ölü

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye Gökova Mahallesi Dere mevkiinde bulunan taş ocağında çalışma yapan kepçe operatörü Hilmi Turan'ın kullandığı iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kepçenin devrildiğini gören Turan'ın iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık olan bölgede çalışma yapan AFAD ekipleri kepçe operatörü Turan'ın cansız benine ulaştı. Ekipler tarafından kayalıklardan indirilen Turan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Gökova Muğla Ula 3. Sayfa Haberler

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