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Ukraynalı turistin telefonunu böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Ukraynalı turistin telefonunu böyle çaldı Şişli'de Ukraynalı kadın turistin cep telefonunu çalan zanlı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - - Ukraynalı turistin telefonunu böyle çaldı

İSTANBUL - Şişli'de Ukraynalı kadın turistin cep telefonunu çalan zanlı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de 25 Mart gecesi yaşanan olayda bir şahıs konuşma bahanesiyle Ukraynalı kadın turist A.P.'nin yanına yaklaştı. Tercüme uygulamasını kullanma bahanesiyle kadın turistin telefonunu alan şahıs, koşarak kaçmaya başladı. Kadın turist zanlının peşinden koşsa da yakalayamadı. O anlar kameralara yansıdı.

Kadın turistin şikayetçi olması üzerine polis tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri aynı gün şüpheli şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

turist, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Haberler

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